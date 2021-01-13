Эпидемиолог оценил распространение «британского» штамма COVID-19 в России

13.01.2021, 17:10, Новости дня

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Выявленный в РФ случай заболевания «британским» штаммом коронавиурса пока является единственным в стране, дальнейшего распространения инфекции не произошло, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«На сегодня в РФ случай выявления «британского» штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», – передает его слова РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в РФ скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.