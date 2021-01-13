 

Эпидемиолог оценил распространение «британского» штамма COVID-19 в России

13.01.2021, 17:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Выявленный в РФ случай заболевания «британским» штаммом коронавиурса пока является единственным в стране, дальнейшего распространения инфекции не произошло, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«На сегодня в РФ случай выявления «британского» штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», – передает его слова РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в РФ скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Ученые назвали причину массовой гибели лесов в районе Норильска

25.10 / У премьер-министра Болгарии обнаружили коронавирус

11.12 / Политика: На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

30.09 / Independent – Папа Римский «отказался» общаться с госсекретарём США

24.09 / Макс Фадеев объяснил переживания звезд из-за ограничений по коронавирусу

19.07 / Фотограф дикой природы в Индии разделил пользователей Сети на два лагеря

12.11 / Парламент Гонконга остался без оппозиции. 19 депутатов сложили мандаты

30.11 / Бросивший детей в Шереметьево житель Хабаровского края осужден

07.07 / Адвокат частично признал, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

06.07 / Трамп заявил о снижении уровня смертности от коронавируса в США на 39%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска