Жители юго-востока Москвы получат новые квартиры по программе реновации

13.01.2021, 16:50, Разное

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В Юго-Восточном административном округе в программу реновации включено 818 домов. Общая площадь квартир в них – более 2,6 миллиона квадратных метров.

Местные жители переселятся в четыре новых дома. Специалисты разработали для района Кузьминки пять проектов планировки территорий, которые включают школы, детские сады, поликлиники. Прилегающую улично-дорожную сеть реконструируют.

Когда-то Кузьминки были небольшим поселком на границе с Москвой. В 1960 году населенный пункт вошел в состав столицы. Вместе с Черемушками Кузьминки стали площадкой для массового строительства так называемых хрущевок.

Возраст многих местных домов превышает 50 лет. Это морально и физически устаревшее жилье. Жители Кузьминок активно поддержали реновацию и просили включить их дома в программу. Для многих из них это единственная возможность улучшить жилищные условия без ипотечного кредита.

Продолжается реновация и в соседнем Восточном административном округе. Там предложения о смене жилья получили 1,2 тысячи семей. На востоке столицы расселят более 1 060 домов.

Например, в районах Перово и Северное Измайлово для новоселов построят более 50 домов. В новостройке на Новогиреевской улице квартиры получат около 150 семей. Безопасность жителей обеспечат системы видеонаблюдения, экстренной связи, охраны входов, контроля и управления доступом.

Проектировщики и архитекторы позаботились и об автовладельцах. Для них организуют подземную стоянку.

Территории вокруг новостроек благоустроят. Будущие жители дома на Новогиреевской смогут проводить время на спортивных и игровых площадках.

Масштабная программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. В списке – более пяти тысяч домов.

Свыше 350 тысяч семей получат комфортабельные квартиры в современных домах с полной отделкой. Все что нужно переселенцам – перевезти вещи и мебель. Участники программы получают квартиры в своем районе.

За три года из программы не вышел ни один дом, хотя такая возможность есть. Большинство москвичей рады обменять старую квартиру на качественное жилье в новом доме.