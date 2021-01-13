Озвучены планы по выпуску процессоров «Эльбрус» и «Байкал» в 2021 году

13.01.2021, 16:36, Новости дня

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Как сообщили в компании МЦСТ, в текущем году будет представлена новая линейка процессоров «Эльбрус». Устройств для серверов под этой маркой будет выпущено 10 тысяч штук.

Однако в «Байкал электроникс» планируют произвести в этом году на порядок больше процессоров. Представители компании говорят, что в сложившихся условиях можно не бояться конкуренции. Устройства наверняка найдут себе применение на рынке России.

У «Эльбрусов» дела похуже. Их процессоры моделей 8С и 8СВ были разработаны еще в 2015-2016 годах. Там по восемь ядер, но производство налажено по 28-нм техпроцессу. Такие «толстые» чипы уже не найдешь среди новинок мировых производителей. Однако отечественный продукт очень надежен.