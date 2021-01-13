Археологи обнаружили каменные орудия труда возрастом в 2 миллиона лет

13.01.2021, 16:36, Новости дня

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Во время раскопок в Олдувайском ущелье на территории Восточной Африки археологи обнаружили древнейшие орудия труда. Они, разумеется, примитивны и изготовлены из камня. Но им уже два миллиона лет.

Кстати, территория, на которой проводились исследования, считается колыбелью человеческой цивилизации. Раскопки вела группа ученых из разных стран. Также они обнаружили останки людей, живших в доисторическую эпоху.

Тогда человеческие сообщества были достаточно примитивными, поясняют ученые. Но главное, что отличало их от животных, – это умение создавать орудия труда и пользоваться ими. Принято считать, что эти навыки древние люди обрели вследствие неблагоприятного изменения климата. Они же помогли выжить.