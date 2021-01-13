 

60-летняя Суинтон озвучила свою гендерную идентичность

13.01.2021, 16:28, Новости дня
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60-летняя британская актриса Тильда Суинтон в интервью, опубликованном 12 января на сайте британского издания Vogue заявила, что ощущает себя квиром – человеком, который не соответствует гетеросексуальной или цисгендерной идентичности.

По словам актрисы, она долгое время находилась в поиске собственного “цирка квиров” и в итоге нашла его. Актриса объяснила, что связывает свою гендерную идентичность с чувственностью, признавшись, что всегда ощущала себя особенной.

Суинтон родилась в 1960 году в Лондоне. Детство провела в Германии. Актерскую карьеру Суинтон начинала на сцене студенческого театра женского колледжа Нью-Холл при Кембриджском университете (Великобритания).

Кинодебют актрисы состоялся в 1986 году – она снялась в картине немецкого режиссера Кристофа Шпингензифа “Эгомания: Остров без надежды”. 

На сегодняшний день актриса является обладательницей наград Берлинского и Венецианского кинофестивалей и лауреатом премий “Оскар” и BAFTA.

Суинтон – мать двойняшек: сына Савье и дочери Онор (1997). Их отец – шотландский художник Джон Патрик Бирн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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