В украинском МИД прогнозируют, что между Байденом и Зеленским установится “замечательный контакт“

13.01.2021, 16:28, Новости дня

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинская власть найдет общий язык с администрацией президента США Джо Байдена, который “очень хорошо понимает Украину“. Об этом Кулеба заявил в интервью изданию “Обозреватель“.

В частности, как отметил министр, полностью совпадают приоритеты президентов Байдена и Зеленского в вопросе деятельности антикоррупционных органов в Украине.

“Я убежден, что, когда президент Зеленский и президент Байден поговорят и встретятся, между ними установится замечательный контакт”, – сказал Кулеба. По его словам, министерство работает над тем, чтобы эта встреча состоялась “как можно быстрее“.

В то же время, Кулеба призвал не политизировать вопрос личного присутствия госчиновников на инаугурации Байдена, важно другое, как отношения между странами будут развиваться в дальнейшем, отметил он.

“Вообще – это внутреннее мероприятие, на которое не приглашают мировых лидеров… Не надо создавать миф о том, что, если на инаугурацию не пригласили президента, премьер-министра или министра иностранных дел – это какой-то политический сигнал. Скажу честно, следить надо не за инаугурацией, а за тем, как отношения между странами будут развиваться после нее“, – добавил министр иностранных дел.

Украину на инаугурации Байдена 20 января официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах. После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал “упорядоченную передачу власти“ Байдену.

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