Миру стоит ждать появления новых штаммов коронавируса – ВОЗ

13.01.2021, 16:28, Новости дня

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Всемирная организация здравоохранения предупредила 13 января о предстоящем появлении новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ВОЗ по итогам форума, посвященного исследованиям новых вариантов вируса.

В ВОЗ отметили, что мутация вирусов – нормальное явление.

“Однако чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей”, – добавили в организации.

В релизе уточняется, что часть “значимых” штаммов, о которых известно сейчас, связана с повышением транмиссивности вируса, но не с тяжестью болезни, вызванной им.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 13 января в мире заразились коронавирусом 91,7 млн человек, умерли 1,96 млн пациентов, выздоровели – 50,75 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

15 декабря 2020 года министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет. Известно, что этот штамм под названием VOC-202012/01 уже обнаружили в более чем 40 странах мира.

23 декабря в минздраве Великобритании заявили о выявлении еще более заразного штамма коронавируса у двух граждан, которые прибыли из ЮАР.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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