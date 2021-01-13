«Не могла встать с постели»: Наташа Королева рассказала о жизни в деревне на Занзибаре

13.01.2021, 16:24, Разное

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Наташа Королева призналась, что съемки в реалити-шоу «Племя», которыми занимался телеканал «Пятница», дались ей очень тяжело. В какой-то момент она даже не могла встать с постели, так как организм плохо отреагировал на некачественную воду на Занзибаре.

На пятый день певица почувствовала себя плохо, так как ее акклиматизация проходила довольно тяжело. Наташа Королева, кроме этого, постоянно испытывала страх, так как в африканской деревне было множество опасных насекомых. Спасало артистку то, что она взяла с собой аптечку со всем необходимым. Супруга Тарзана ела только яйца и фрукты, а иногда позволяла себе рыбу. Такая «диета» привела к тому, что знаменитость избавилась от шести лишних килограммов.

Нужду Наташа Королева справляла на территории, которая была специально для этого огорожена, а наводила гигиену в местном ручье. Поэтому, когда певица приехала домой, она первым делом приняла душ. По словам звезды, впервые в жизни она не мыла голову целых 20 дней. Спасло жену Сергея Глушко в деревне на Занзибаре немного то, что она сделала накануне афролоконы. Настроение во время проекта у Наташи Королевой поднялось, когда на остров приехал Тарзан. Супругам удалось провести вместе семь дней. Певица и стриптизер развеяли слухи недоброжелателей по поводу развода после скандала с изменами. Пара справилась с крахом в отношениях и спасла свой брак.