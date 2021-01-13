 

«Не могла встать с постели»: Наташа Королева рассказала о жизни в деревне на Занзибаре

13.01.2021, 16:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Наташа Королева призналась, что съемки в реалити-шоу «Племя», которыми занимался телеканал «Пятница», дались ей очень тяжело. В какой-то момент она даже не могла встать с постели, так как организм плохо отреагировал на некачественную воду на Занзибаре.
На пятый день певица почувствовала себя плохо, так как ее акклиматизация проходила довольно тяжело. Наташа Королева, кроме этого, постоянно испытывала страх, так как в африканской деревне было множество опасных насекомых. Спасало артистку то, что она взяла с собой аптечку со всем необходимым. Супруга Тарзана ела только яйца и фрукты, а иногда позволяла себе рыбу. Такая «диета» привела к тому, что знаменитость избавилась от шести лишних килограммов.

Нужду Наташа Королева справляла на территории, которая была специально для этого огорожена, а наводила гигиену в местном ручье. Поэтому, когда певица приехала домой, она первым делом приняла душ. По словам звезды, впервые в жизни она не мыла голову целых 20 дней. Спасло жену Сергея Глушко в деревне на Занзибаре немного то, что она сделала накануне афролоконы. Настроение во время проекта у Наташи Королевой поднялось, когда на остров приехал Тарзан. Супругам удалось провести вместе семь дней. Певица и стриптизер развеяли слухи недоброжелателей по поводу развода после скандала с изменами. Пара справилась с крахом в отношениях и спасла свой брак.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Ученые обнаружили одну из причин появления агрессии и гиперактивности у детей

06.11 / Кому положена прибавка к пенсии в 2021 году

15.07 / Деноминация или конфискация?

12.09 / Цена «временных мер» на весах истории

30.06 / Звезда “Дневников вампира” Фиби Тонкин встречается с бывшим бойфрендом актрисы Бри Ларсон

12.12 / Внебрачный сын Валентина Гафта претендует на наследство покойного отца

26.06 / Мнение: Зе и сотоварищи на Прикарпатье

08.07 / «Без комментариев»: Родион Газманов не обсуждает новый роман Лизы Арзамасовой

29.10 / Курение в детстве повышает риски преждевременной смерти

22.07 / Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска