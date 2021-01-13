“У нас свой мир”: Ольга Бузова прокомментировала отношения с Давидом Манукяном

13.01.2021, 16:24, Разное

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Популярная российская певица и ведущая Ольга Бузова пояснила об отношениях с блогером Давидом Манукяном. Она заявила, что им удалось создать свой собственный мир, где не могут оказаться посторонние.

Пиар-роман

Многие обвиняли Ольгу Бузову и Давида Манукяна в пиар-романе. СМИ даже распространяли информацию, что у знаменитостей заключен договор. Такие домыслы появились, поскольку после начала отношений с теледивой карьера Манукяна стремительно пошла вверх.

Сама же Ольга Бузова всегда заявляла, что является ранимой девушкой. От возлюбленных она всегда требует – не предавать. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым долгое время артистка находилась одна. Достойные избранники на ее пути просто не встречались.

Роман с блогером Давидом Манукяном, который младше Бузовой, взволновал общественность. Некоторые поклонники до сих пор не могут поверить, что отношения знаменитостей являются настоящими. Сама же Бузова заявляет, что в шоу-бизнесе действительно могут существовать пиар-романы, но это не ее история.

К таким слухам ведущая относится совершенно спокойно. Она считает, что люди просто перестали верить в существование искренней любви. В каждой конкретной ситуации многие пытаются найти подвох. Это объясняется сложной жизнью, где нет места настоящим чувствам.

На самом деле ситуация является простой. У Бузовой и Манукяна присутствуют искренние чувства. С другой стороны, ведущая понимает людей, поскольку среди звезд были пиар-романы.

Свадьба на Мальдивах

Новогодние каникулы Ольга Бузова и Давид Манукян проводят на Мальдивских островах. Имеется информация, что пары сыграла там тайную свадьбу. Сами же знаменитости пока никак не комментируют эти сведения.

Недавно пара отметила 17 месяцев со дня начала отношений. На пляже для них был уставлен украшенный шатер, где Манукян и Бузова обменялись клятвами. После влюбленных ждал романтический ужин.

К слову, свадьба на Мальдивских островах не носит официальный характер. Брак не имеет никакой юридической силы. Сама же Бузова уже давно носит на безымянном пальце правой руки помолвочное кольцо. Однако пара пока не говорит о планах узаконить отношения в РФ.