В Челябинске провели “ювелирную” операцию 10-месячному ребенку с редким заболеванием

13.01.2021, 16:22, Разное

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Как сообщили в пресс-службе Челябинской больницы, 10-месячный Миша начал задыхаться во время кормления, перестал дышать, посинел и потерял сознания. Родители обратились за неотложной помощью, и врачи поставили мальчику диагноз: ахалазия кардии.

Это нервно-мышечное заболевание, которое сопровождается нарушением проходимости пищевода из-за отсутствия или нехватки рефлекторного расслабления нижнего пищеводного сфинктера. Сначала пациент не может глотать твердую пищу, затем в пищевод с трудом проходит полужидкая и жидкая еда. Если не лечить это заболевание, есть риск полной утраты способности пропускать любую пищу. Ахалазия кардии диагностируется довольно редко: 1 случая на 100 тысяч населения, как у взрослых, так и у детей.

С 2008 года хирурги больницы лечили двоих пациентов с этим диагнозом, но специалисты впервые провели не полостную, а лапароскопическую операцию, для которой требуется сделать несколько маленьких проколов. Хирург Николай Ростовцев назвал эту операцию «ювелирной», поскольку мышечный слой необходимо было рассечь, не повредив слизистую. Для этого использовался инструмент диаметром в 3 миллиметра. «Выделили пищевод, кардиальный отдел рассекли до слизистой, восстановили проходимость и подшили желудок», – рассказал врач.

В настоящий момент ребенок уже выписан из больницы, быстро восстанавливается и уже начал полноценно принимать пищу.