В Раде назвали Украину “полуколонией”: России проще с Байденом разговаривать

13.01.2021, 15:56, Разное

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По мнению дипломата, у президента Владимира Зеленского и его команды нет конструктивной позиции по ситуации на юго-востоке страны. В высших кругах постоянно звучат предложения подождать, когда Джо Байден станет во главе США.

В эфире телеканала NewsOne Олег Волошин отметил, что Украина превратилась в полуколонию: “Нам дают понять, что зачем вообще о чем-то договариваться с Зеленским”. В связи с этим России проще разговаривать с новоизбранным американским лидером.

Ранее аналитик Мария Кучеренко сообщила, что в Москве не надеются договориться с Владимиром Зеленским. По ее словам, в администрации президента России сомневаются, что украинская сторона сдержит все обещания, данные ранее.

Напомним, что в декабре 2019 года Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились в Париже. Президенты договорились об обмене пленными и отводе вооружений. Спустя год боевые действия в Донбассе продолжается.

Отметим, что во время предвыборной кампании Зеленский пообещал соотечественникам положить конец войне на юго-востоке Украины. В противном случае он уйдет в отставку.