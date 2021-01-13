 

Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами

13.01.2021, 15:56, Разное
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Инцидент произошел в аэропорте города Капоэта, откуда Илья Варламов и его супруга планировали полететь в столицу республики – Джубу. Во время осмотра багажа “вооруженные люди” обнаружили пульт от дрона и обвинили россиян в том, что они запускали его. “Хотя дрон изъяли еще в Уганде”, – пояснил блогер.

В результате Варламова, его жену и еще трех россиян сняли с самолета и отвезли в отделение местного КГБ и посадили в камеру с “телевизором и осиными гнездами”. Позже группе объявили, что они арестованы. Задержанные связались с посольством в Уганде, курирующем Южный Судан.

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что дипломаты в курсе происходящего и принимают все усилия, чтобы освободить Илью Варламова и еще четырех граждан. Как уточняет агентство “Интерфакс”, посольство держит постоянную связь с россиянами.

Отметим, что, помимо Ильи Варламова и его супруги, среди задержанных оказались участник Pussy Riot, издатель “Медиазоны” Петр Верзилов, глава Европейской гимназии Иван Боганцев, а также предприниматель Вадим Гинзбург. Россиян заподозрили в съемке без разрешения властей.



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