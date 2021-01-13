 

Кличко сообщил, что тарифы на отопление и горячую воду в Киеве не вырастут

13.01.2021, 15:34, Новости дня
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В этом году во время отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду в Киеве останутся на прежнем уровне, заявил на онлайн-брифинге мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что вопрос тарифов поднимается каждый сезон, пишет 13 января официальный сайт политика.

“Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду. Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но в этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года”, – отметил Кличко.

В Киеве уже почти 800 домов благодаря городской программе по энергосбережению сделали термомодернизацию и жильцы таким образом снизили расходы на коммунальные услуги в два-три раза, рассказал он. 

“И столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 млн грн на мероприятия по энергосбережению. Подробнее узнать, как можно присоединиться к городским программам, можно на сайте КГГА”, – сообщил мэр.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 24 декабря на своем заседании повысила тарифы на тепло для населения, бюджетных, религиозных организаций и других потребителей на 2021 год. НКРЭКУ установила средневзвешенный тариф на тепло для 23 генерирующих компаний на уровне 1121,71 грн/Гкал. 

В основном тарифы выросли на 10–20%, однако некоторые предприятия подняли стоимость тепла на 30–50%. Свое решение Нацкомиссия обосновала снижением объемов производства теплоэнергии, ростом зарплат на тепловырабатывающих предприятиях, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и на услуги по распределению природного газа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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