 

“Хорошо, что ртом”, “Нет взрослых, есть повзрослевшие дети”. Барац изобразил в бассейне поющий фонтан

13.01.2021, 15:34, Новости дня
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Сооснователь московского театра “Квартет И”, российский актер и продюсер Леонид Барац 12 января опубликовал в Instagram ролик, на котором запечатлен во время отдыха в бассейне.

На видео актер напевает фрагмент мелодии итальянского композитора Луиджи Боккерини “Менуэт”, создавая руками и ртом небольшие фонтаны на воде.

“Обычный номер “Поющий фонтан”, – заявил он в начале съемки.

“Хорошо, что ртом”, – отреагировали на ролик фолловеры.

“Это же еще надо напеть”, – оценили старания актера подписчики.

“Нет взрослых, есть повзрослевшие дети. Фонтанчик очень поющий”, – прокомментировали видео поклонники.

Леонид Барац родился в 1971 году в Одессе. После школы переехал в Москву, окончил эстрадный факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).

После окончания института Барац, его друг детства Ростислав Хаит, а также Александр Демидов, Камиль Ларин и Сергей Петрейков, с которыми они познакомились во время учебы, создали комический театр “Квартет И”.

“Квартет И” снял фильмы “День радио”, “Громкая связь”, дилогию “День выборов” и трилогию “О чем говорят мужчины”.



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