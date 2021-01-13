 

В США впервые за почти 70 лет казнили женщину

13.01.2021, 15:34, Новости дня
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В США 13 января казнили 52-летнюю Лизу Монтгомери из Канзаса. Это первый раз за почти 10 лет, когда правительство США приговорило в смерти женщину, сообщает Associated Press.

Монтгомери получила смертельную инъекцию в федеральном тюремном комплексе в Терре-Хот, штат Индиана. Она была 11-м заключенным, получившим смертельную инъекцию с лета прошлого года, когда в США возобновили федеральные казни, до этого их не было 17 лет.

Перед инъекцией у женщины есть ли у нее последнее слово, она ответила, что нет. Ее адвокат Келли Генри после исполнения приговора заявил, что казнь женщины была “далека от правосудия”.

Монтгомери признали виновной в убийстве 23-летней Бобби Джо Стиннетт в городе Скидмор на северо-западе штата Миссури в 2004 году. Она веревкой задушила Стиннетт, находившуюся на восьмом месяце беременности, а затем вырезала из нее кухонным ножом ребенка. Женщина пыталась выдать девочку за своего ребенка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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