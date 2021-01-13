Мокрик: Почему президент должен реагировать на кейс Дубинского? Потому что на выборах Зеленский открыто агитировал за “Слугу народа”
13.01.2021, 15:34,
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“А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например?” – риторически вопрошает о кейсе Дубинского Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента.
Не, ну если надо объяснять, то пожалуйста.
Президент Зеленский открыто агитировал за “Слугу народа” на парламентских выборах – 2019. Президент Зеленский открыто агитировал за “Слугу народа” на местных выборах – 2020.
Таким образом президент лично взял на себя ответственность за “слуг народа” перед избирателями. И за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов. В том числе – за Дубинского. Который не просто депутат во фракции “Слуга народа”, но и глава Киевской областной организации.
Не хотел Зеленский нести за Дубинского и Ко ответственность, что-то за них комментировать? Не уровень это президента? Ну тогда не надо было за них агитировать и за них вписываться. Потому что агитация на выборах – тоже не уровень президента, кстати.
Но раз уж президент выбрал для себя роль агитатора – пусть теперь принимает и роль ответственного комментатора.
Источник: Danylo Mokryk / Facebook
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