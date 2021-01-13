 

Мокрик: Почему президент должен реагировать на кейс Дубинского? Потому что на выборах Зеленский открыто агитировал за “Слугу народа”

13.01.2021, 15:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например?” – риторически вопрошает о кейсе Дубинского Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента.

Не, ну если надо объяснять, то пожалуйста.

Президент Зеленский открыто агитировал за “Слугу народа” на парламентских выборах – 2019. Президент Зеленский открыто агитировал за “Слугу народа” на местных выборах – 2020.

Таким образом президент лично взял на себя ответственность за “слуг народа” перед избирателями. И за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов. В том числе – за Дубинского. Который не просто депутат во фракции “Слуга народа”, но и глава Киевской областной организации.

Не хотел Зеленский нести за Дубинского и Ко ответственность, что-то за них комментировать? Не уровень это президента? Ну тогда не надо было за них агитировать и за них вписываться. Потому что агитация на выборах – тоже не уровень президента, кстати.

Но раз уж президент выбрал для себя роль агитатора – пусть теперь принимает и роль ответственного комментатора.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора.
Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Кремль не увидел связи между нападением на полицейских в Татарстане и терактами во Франции

08.08 / В МИД РФ увидели нарушение базовых норм ВТО в ситуации с TikTok в США

26.11 / Тело Марадоны доставлено в президентский дворец в Буэнос-Айресе

14.09 / Белозерцева переизбрали губернатором Пензенской области

21.07 / Россиян предупредили о недоступности дешевого отдыха в Турции

11.09 / В Бундестаге не поверили в версию о причастности Москвы к ситуации с Навальным

17.10 / Покушение на активиста партии УДАР в Киеве. Злоумышленника арестовали

05.11 / Суд в США постановил освободить россиянку Осипову из тюрьмы

02.10 / Страны Евросоюза договорились о введении санкций против властей Беларуси

25.10 / Один из лидеров «Аль-Каиды» уничтожен в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска