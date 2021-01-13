Мокрик: Почему президент должен реагировать на кейс Дубинского? Потому что на выборах Зеленский открыто агитировал за “Слугу народа”

13.01.2021, 15:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например?” – риторически вопрошает о кейсе Дубинского Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента.

Не, ну если надо объяснять, то пожалуйста.

Президент Зеленский открыто агитировал за “Слугу народа” на парламентских выборах – 2019. Президент Зеленский открыто агитировал за “Слугу народа” на местных выборах – 2020.

Таким образом президент лично взял на себя ответственность за “слуг народа” перед избирателями. И за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов. В том числе – за Дубинского. Который не просто депутат во фракции “Слуга народа”, но и глава Киевской областной организации.

Не хотел Зеленский нести за Дубинского и Ко ответственность, что-то за них комментировать? Не уровень это президента? Ну тогда не надо было за них агитировать и за них вписываться. Потому что агитация на выборах – тоже не уровень президента, кстати.

Но раз уж президент выбрал для себя роль агитатора – пусть теперь принимает и роль ответственного комментатора.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора.

Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—