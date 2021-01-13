 

Политолог назвал регионы, где в 2021 году могут начаться новые войны

13.01.2021, 15:30, Разное
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Российский политолог и член организации «Офицеры России» Александр Перенджиев пояснил о вероятности возникновения новых войн на Земле. Эксперты назвал регионы, в которых могут начаться вооруженные конфликты, одной из таких вероятных «горячих точек» станут США.
Политическая и экономическая ситуация на планете остается нестабильной. Ряд государств стремятся к лидерству в регионе или в мире, наращивая вооружения и усиливая свои армии. Все это способствует нарастанию напряжения и возникновению новых международных конфликтов. Ситуацию с обострением ранее существовавших споров между странами и появлением новых территориальных и иных взаимных претензий властей различных государств прокомментировал российский политолог Александр Перенджиев.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, отсутствие стабильности в многополярном мире опасно для всей Земли. Новые войны могут начаться даже из-за несущественных ссор между странами или регионами. Причем одной из наиболее вероятных зон грядущих столкновений на международной карте могут стать США. Здесь уже очевидно наличие серьезного гражданского конфликта, который может перерасти в настоящую войну в любой момент. Эта страна уже пережила в свое время кровопролитные битвы между своими гражданами, в нынешней ситуации есть большой риск их повторения.

Не меньшую тревогу вызывает обстановка в Нагорном Карабахе. Подобные угрозы таятся и в Афганистане, а также ряде других стран Азии. Еще одними «горячими точками» на карте мира могут стать границы Южной и Северной Кореи, их отношения, казалось бы, идущие к урегулированию спорных вопросов, снова накалились. Как пишет «Слово и дело», не менее опасна и обстановка в Израиле, который уже несколько десятилетий отказывается признавать право Палестины на независимость. Любой из этих локальных конфликтов может выйти на глобальный уровень, в который окажутся втянутыми многие правительства планеты.



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