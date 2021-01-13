 

Учёные рассказали, что низкокалорийная диета помогает продлить жизнь

13.01.2021, 15:30, Разное
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Зарубежные учёные дали ключевые диетические советы, как жить дольше. Было доказано, что низкокалорийная диета помогает продлить жизнь.
В ходе проведенного исследования с участием 53 добровольцев (возраст – от 21 до 50 лет) было выявлено, что если сократить потребление калорий в целом на 15% в течение двух лет, то можно замедлить не только старение, но и не допустить развитие онкологии, сахарного диабета и болезни Альцгеймера. Такой рацион способствует долголетию за счёт улучшения общего состояния здоровья.

Авторы нового эксперимента уверены, что низкокалорийная диета, состоящая из растительной пищи и овощных супов, подходит не только людям с лишним весом и страдающим хроническими заболеваниями, но даже здоровым и худым пациентам. Так, состояние здоровья добровольцев заметно улучшилось, а многие биомаркеры старения существенно уменьшились.

Представители школы медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина уверены, что ограничение калорий поможет сбросить биологические часы. Однако одной диеты мало, чтобы поддерживать баланс калорий между потреблением и расходом, необходимо регулярно заниматься спортом. Медики советуют в качестве физической нагрузки выбрать быструю ходьбу, которая сжигает больше калорий, чем ходьба в умеренном темпе.

Несмотря на все плюсы подобного питания, низкокалорийные диеты подходят не каждому. Эксперты рекомендуют обратиться к лечащему врачу, чтобы узнать, можно ли конкретному человеку ограничить употребление калорий. Это не допустит побочных эффектов и проблем со здоровьем.



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