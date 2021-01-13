Ученые: Стволовые клетки могут контролировать ВИЧ без приема таблеток

13.01.2021, 15:30, Разное

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После проведения трансплантации стволовых клеток исследователи определили условия, при которых можно контролировать ВИЧ, при этом ежедневно не принимая таблетки. Если будет найдет баланс между типом и дозой клеток, а также сроками АРТ, то это может потенциально закончится спонтанным излечением от вируса иммунодефицита человека.

Для проведения эксперимента исследователи использовали аутологичные трансплантаты, при которых у пациентов удаляют стволовые клетки костного мозга и конструируют их таким образом, чтобы в них не содержались CCR5. После этого происходит возвращение стволовых клеток пациентам. Данный метод исследователи протестировали во время проведения клинических испытаний на людях, которые страдают от ВИЧ. Пока они не могут ответить на вопрос, какое минимальное число клеток с корректировкой CCR5 нужно, чтобы излечить болезнь или достичь долгосрочной ремиссии.

Ученые составили многоступенчатую матмодель, чтобы изучить динамику стволовых клеток, которые были трансплантированы и остаточные. Кроме этого, они изучали, какое влияние на них оказывает время, когда отменили вирусную нагрузку ВИЧ и АРТ, а именно, количества вируса в крови. Модель сделали на основе данных более 20 обезьян, инфицированных ВИЧ. Лабораторным животным была проведена трансплантация стволовых клеток, при этом отредактировали ген CCR5. Спустя год часть обезьян специалисты сняли с АРТ.

По словам старшего автора исследования Джошуа Т. Шиффера, модель показала, что после процесса трансплантации клеток, отредактированных соответствующими генами, возможно осуществление вирусного контроля.