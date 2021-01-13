Когда можно идти на плановую операцию после COVID-19?

13.01.2021, 15:28, Разное

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Зачем нужны такие рекомендации

Ученые из Медицинской школы Орегонского университета здоровья и науки начали разработку рекомендаций в конце мая, когда в их клинику массово стали обращаться пациенты, перенесшие COVID-19. Им требовались обычные плановые операции: эндопротезирование, колоноскопия и другие. Определение, в каких случаях операция возможна, имело большую практическую значимость.

После перенесенного COVID-19 у людей могут возникать различные проблемы со здоровьем, которые могут сделать операцию небезопасной. К ним относятся, например, усиление свертываемости крови и повреждения сердечной мышцы. Перед операцией врачи должны убедиться, будет ли она безопасна для таких пациентов.

Как понять, готов ли пациент к операции

Среди ключевых рекомендаций нового протокола:

После бессимптомного COVID-19 до плановой операции нужно выждать не менее четырех недель после первого позитивного теста на инфекцию.

Если COVID-19 протекал с симптомами, то нужно подождать шесть-восемь недель с момента их появления. Ученые подчеркивают, что в настоящее время недостаточно известно о времени восстановления после болезни.

Помимо периода ожидания, требуется оценка состояния пациента врачом. Он должен изучить медицинскую карту кандидата на операцию и сделать вывод, соответствует ли его состояние тому, что было до коронавирусной инфекции.

Врачи должны объективно оценить состояние пациента, которому требуется плановая операция. Для этого проводятся различные анализы и инструментальные исследования.

Врачи должны сопоставить состояние пациента с тяжестью процедуры: учесть, насколько травматична операция и требуется ли для нее наркоз. Эти данные нужно сопоставить с состоянием пациента.

Новый протокол не включает пациентов, у которых сохранились симптомы, с так называемым «долгим ковидом».

«Мы считаем, что это новаторский шаг. Мы надеемся, что другие клиники и хирургические центры смогут использовать наши рекомендации, чтобы пациенты были в безопасности», – сказал профессор Авитал О’Глассер (Avital O’Glasser), соавтор протокола.