Когда можно идти на плановую операцию после COVID-19?
13.01.2021, 15:28,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
1
минута
Зачем нужны такие рекомендации
Ученые из Медицинской школы Орегонского университета здоровья и науки начали разработку рекомендаций в конце мая, когда в их клинику массово стали обращаться пациенты, перенесшие COVID-19. Им требовались обычные плановые операции: эндопротезирование, колоноскопия и другие. Определение, в каких случаях операция возможна, имело большую практическую значимость.
После перенесенного COVID-19 у людей могут возникать различные проблемы со здоровьем, которые могут сделать операцию небезопасной. К ним относятся, например, усиление свертываемости крови и повреждения сердечной мышцы. Перед операцией врачи должны убедиться, будет ли она безопасна для таких пациентов.
Как понять, готов ли пациент к операции
Среди ключевых рекомендаций нового протокола:
- После бессимптомного COVID-19 до плановой операции нужно выждать не менее четырех недель после первого позитивного теста на инфекцию.
- Если COVID-19 протекал с симптомами, то нужно подождать шесть-восемь недель с момента их появления. Ученые подчеркивают, что в настоящее время недостаточно известно о времени восстановления после болезни.
- Помимо периода ожидания, требуется оценка состояния пациента врачом. Он должен изучить медицинскую карту кандидата на операцию и сделать вывод, соответствует ли его состояние тому, что было до коронавирусной инфекции.
- Врачи должны объективно оценить состояние пациента, которому требуется плановая операция. Для этого проводятся различные анализы и инструментальные исследования.
- Врачи должны сопоставить состояние пациента с тяжестью процедуры: учесть, насколько травматична операция и требуется ли для нее наркоз. Эти данные нужно сопоставить с состоянием пациента.
Новый протокол не включает пациентов, у которых сохранились симптомы, с так называемым «долгим ковидом».
«Мы считаем, что это новаторский шаг. Мы надеемся, что другие клиники и хирургические центры смогут использовать наши рекомендации, чтобы пациенты были в безопасности», – сказал профессор Авитал О’Глассер (Avital O’Glasser), соавтор протокола.
Смотреть комментарии → Комментариев нет