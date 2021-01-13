 

Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства вакцин от COVID-19

13.01.2021, 15:22, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили проблематику борьбы с пандемией коронавируса, включая плана по совместному производству и применению вакцин, информирует пресс-служба Кремля.

«При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено задачам увеличения объёмов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин», – говорится в сообщении Кремля.

В конце 2020 года сообщалось, что РФ и Турция успешно сотрудничают по вакцине от коронавируса «Спутник V», речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 



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