В Москве открылось новое здание Парламентской библиотеки

13.01.2021, 15:02, Разное

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В открытии нового здания принял участие спикер Вячеслав Володин, лидеры фракций ГД, депутаты и журналисты. Председатель Госдумы отметил, что теперь возможно не только сохранить, но и приумножить библиотечный фонд, открыть его для всех, кто не мог ознакомиться с ним ранее.

Новое здание Парламентской библиотеки разместилось на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Здание рассчитано более чем на миллион мест хранения, тогда как в старом помещении на Охотном Ряду можно было хранить лишь 5% фонда, сказал спикер Госдумы.

Собрание библиотеки будет храниться в специально оборудованном помещении. А электронный каталог и базы данных позволят работать с архивами дистанционно.

Фонд Парламентской библиотеки включает редчайшие издания. Например, там хранятся выпуски газеты “Искра”, начиная с 1900 года, газеты “Правда” (с 1921 года) и много других раритетных изданий. Также в собрании находятся издания по парламентаризму, государству и праву, философии, истории. Одна из жемчужин коллекции – книга про деяния первого российского императора Петра I, выпущенная в 1788 году.

Значительную часть коллекции составляют энциклопедии, справочники, словари. Особую ценность представляют книги, написанные депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.

В новом здании можно не только ознакомиться с богатым фондом, но и провести мероприятия, в том числе по видеосвязи. В нынешних условиях это особенно актуально.

“Здесь можно будет проводить заседания комитетов, фракций, круглые столы, встречи с экспертами”, – отметил Володин.

Кроме того, в скором времени начнет работу читальный зал в комплексе ГД на Охотном Ряду. Там также можно будет ознакомиться с книгами, газетами и другими изданиями библиотеки. “Благодаря поддержке мэра и правительства Москвы мы сегодня получили полностью оборудованное здание, здесь есть все необходимое”, – добавил спикер.

В ходе открытия нового здания Вячеслав Володин поздравил парламентских журналистов с Днем российской печати и вручил дипломы победителям ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы. Среди лауреатов – корреспондент “Дни.ру” Иван Прошкин.