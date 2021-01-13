Какие продукты сильнее всего подорожали в России в 2020 году

13.01.2021, 15:02, Разное

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Эксперты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) перечислили пять продуктов питания, которые подорожали сильнее остальных в ушедшем 2020 году. Рост цен в ведомстве связали со снижением курса рубля, ожидаемым дефицитом рабочей силы и повышением цен на продовольствие во всём мире.

Список возглавил сахар, цена которого подскочила на целых 64,5%. На втором месте расположилось подсолнечное масло, которое подорожало чуть более, чем на четверть (25,91%). “Бронза” досталась крупам, которые прибавили в цене 20,12%. За ними следуют яйца: их цена повысилась на 15,14%. Топ-5 замыкают макароны, которые подорожали на 12,08%, сообщает телеканал “Царьград”.