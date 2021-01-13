Скандалы: «Ростех» собирается следить за сотрудниками на «Мамбе»

13.01.2021, 14:54, Разное

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Госкорпорация потратит 28,6 млн рублей на систему контроля за утечками конфиденциальной информации

Госкорпорация «Ростех» потратит 28,6 млн рублей на систему контроля за утечками конфиденциальной информации. Соответствующий конкурс «Открытые медиа» обнаружили на портале госзакупок. В закупочной документации сказано, что «система контроля коммуникации пользователей» (СККП) нужна для снижения рисков утечки конфиденциальной информации, выявления внутреннего мошенничества и проведения расследований. Она сможет контролировать корпоративную почту и действия работников «Ростеха» в интернете, перехватывать и анализировать трафик, собирать данные о сотрудниках. СККП будет следить за 2000 пользователей.

Система будет наблюдать за действиями сотрудников в почте и поисковых системах Google, «Яндекс» и Mail.ru, соцсетях «Одноклассники», «Мой мир», «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram, облачных сервисах, форумах, сайтах для поиска работы и даже на сайте знакомств Mamba, указано в закупочной документации. Также СККП должна перехватывать звонки и передачу файлов в мессенджерах Skype, Viber и WhatsApp.

При обнаружении какого-либо нарушения система может автоматически отправить оповещение самому сотруднику, его руководителю и «офицеру по информационной безопасности».

Также в СККП есть возможность создать карточку сотрудника со списком инцидентов, передаваемых данных и снимков экрана его компьютера. Система сможет выявлять «аномалии в поведении и в коммуникациях» работников и «выявлять нехарактерные контакты» между сотрудниками.

В конце 2019 года «Ростех» уже проводил подобную закупку. Тогда на систему контроля за утечками конфиденциальной информации планировали потратить 29,3 млн рублей, но закупка не состоялась.

После публикации материала в «Ростехе» рассказали «Открытым медиа», что подобные системы применяют все современные компании, работающие с чувствительной информацией и уделяющие серьезное внимание вопросам информационной безопасности и «Ростех» не исключение.

Вячеслав Яковлев