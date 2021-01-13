Супер Марио и Симпсоны: Джиджи Хадид устроила необычный праздник в честь дня рождения Зейна Малика

13.01.2021, 14:52, Разное

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Вчера, 12 января, экс-солисту One Direction, а ныне – сольному исполнителю Зейну Малику исполнилось 28 лет. В этот день он получил немало поздравлений от родных и друзей, но одним из самых трогательных стало, пожалуй, поздравление от его возлюбленной – 25-летней модели Джиджи Хадид. Она опубликовала в Instagram редкий кадр с именинником, а также необычный рисунок в виде комикса, где якобы Зейн позирует с их маленькой дочерью на руках.

Зейн Малик и Джиджи ХадидПривет от команды “неспящих”! Сегодня особенный для нас день, поздравляем нашего дорогого папочку Зедди с днем рождения. Люблю тебя давно, спасибо за то, что помог мне стать мамой самой лучшей девочки на свете. Пусть каждый твой день будет счастливым,- подписала Джиджи серию снимков, на первом из которых они с Зейном действительно выглядят сонными. В Instagram-историях Хадид показала оформление праздника, который организовала для возлюбленного: комната была полна воздушных шариков и игровых автоматов, причем, в ретро-стиле – можно было поиграть в Симпсонов и Супер Марио. На столе можно было найти сладости из 90-х, включая чипсы и жевательные резинки, а также арт-объекты – например, специально для Зейна Джиджи заказала оригинальный букет в стиле поп-арт.

Зейн Малик с дочкой в Instagram Джиджи Оформление праздника

Весной прошлого года стало известно, что Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

Зейн Малик и Джиджи Хадид