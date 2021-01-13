Компания LG решила расширить функции современного телевизора
13.01.2021, 14:48,
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Южнокорейская компания LG сообщает, что в выпускаемых ныне телевизорах недостаточно полезных функций, а потому в текущем году она существенно расширит их список.
В частности, будущие модели OLED-телевизоров позволят обустраивать как профессиональные игровые комнаты, так и настоящие домашние кинотеатры.
Также привлекает внимание нейронный процессор, благодаря которому изображение становится не только более четким, но и мягким, более естественным. О дополнительных функциях производитель пообещал сообщить в своих последующих анонсах. Также компания собирается расширять линейки продукции за счет разнообразия размеров современных экранов. На сегодня самый большой из них имеет 83 дюйма по диагонали.
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