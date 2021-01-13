 

Компания Qualcomm представила ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

13.01.2021, 14:48, Новости дня
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Новый ультразвуковой сканер для отпечатков пальцев 3D Sonic Sensor Gen 2 официально представила компания Qualcomm. Как сообщил разработчик, данное устройство начнут устанавливать на смартфоны уже в ближайшее время.

Презентация состоялась на выставке CES 2021. Мероприятие настолько заинтересовало посетителей, что сканер и используемая в ней технология получили награду.

Сканер быстро распознает отпечаток пальца владельца устройства. Площадь сканирования увеличена на 77%. Теперь работе идентификатора не помешает даже влага, которая может оставаться на пальцах. Компания намерена провести еще и дополнительную презентацию 14 января. Также Qualcomm обещает вскоре открыть возможность для предзаказа.



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