За год в парламентском монобольшинстве осталось только 211 нардепов – КИУ

13.01.2021, 14:36, Новости дня

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После 2020 года в парламентском монобольшинстве осталось только 211 народных депутатов. Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

В КИУ проанализировали результаты голосований за 230 законов, принятых Верховной Радой в 2020 году.

Депутаты “Слуги народа”, входящие в монобольшинство, обеспечили принятие лишь 16% законов. 226 и больше депутатов от этой политсилы проголосовали только за 37 из 230 принятых законов. Все остальные законы не были бы приняты без голосов других фракций и групп Верховной Рады.

При этом, как подчеркнули в КИУ, абсолютное большинство проектов законов были инициированы самими членами правящей команды: президентом, правительством, народными депутатами монобольшинства.

“В общем показатели голосований монобольшинства постоянно снижаются с момента начала работы ВР IX созыва. Если в сентябре 2019 года за принятые законы в среднем голосовал 231 народный депутат “Слуги народа”, то в сентябре 2020-го – 206 депутатов, а в декабре 2020 года – 211 депутатов”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4883861568322227

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. “Слуга народа” сформировала монобольшинство.

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