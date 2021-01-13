Актер Михаил Ефремов может стать чтецом в тюремном храме

13.01.2021, 14:41, Разное

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Появилась информация о том, что актер Михаил Ефремов может стать чтецом в тюремном храме. Его коллега по цеху Борис Ливанов, отсидевший за убийство, уверен, что колония – спасение для друга.

Представители двух актерских династий

Борис Ливанов и Михаил Ефремов являются представителями двух известных актерских династий. У первого отец – Василий Ливанов, у второго – Олег Ефремов. Оба сына артистов снимались в кино и играли в театре. Бориса Ливанова в свое время приговорили за нанесение телесных повреждений, которые по неосторожности повлекли смерть пострадавшего. Несмотря на то, что суд решил дать артисту восемь лет, он вышел на свободу по УДО спустя четыре года.

Опыт Ливанова

Борис Ливанов заявил, что человек находится в ситуации, когда всем процессом управляют родственники и адвокаты. Актер считал, что ему не нужны были защитники, поскольку их линия только злила служителей Фемиды. Ливанов убежден, что именно из-за них он получил такой большой срок.

Актер верит, что Михаил Ефремов не помнит момента ДТП, поскольку он сам не может воспроизвести события, которые случились в 2009 году. Психологи убеждены, что есть ситуации, когда мозг блокирует память. Человек начинает пребывать в полном состоянии шока.

Когда человек попадает в тюрьму, становится совершенно неважно, кем он является и кто его отец. Жизнь в местах лишения свободы начинается с нуля. Это уже успел прочувствовать и Михаил Ефремов.

Вклад семьи Ефремова в индустрию

Несмотря на то, что семья Михаила Ефремова внесла огромный вклад в культурную сферу страны, это не спало актера от наказания. Известные отцы не делают сыновей какими-то другими. Напротив, завышается планка, к которой нужно постоянно стремиться. Если говорить о Михаиле Ефремове, то для него оправдательный приговор был бы плохим. Актер не смог бы договориться с собственной совестью.

Занятия в колонии

В колонии Борис Ливанов работал в клубе. Он вместе с другими заключенными готовил творческий фестиваль «Калина красная». Также у Ливанова была телестудия.

Приятель актера работал чтецом в храме при колонии. Для Ливанова такой вид деятельности был невозможным, поскольку он является атеистом. Что касается Михаила Ефремова, то он верит в Бога. Актер вполне может найти отдушину, став чтецом. Ему уже сделали подобное предложение.