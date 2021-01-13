Брюса Уиллиса выгнали из аптеки из-за отказа надеть маску

13.01.2021, 14:36, Разное

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Одного из самых популярных и высокооплачиваемых актеров Голливуда Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе после того, как он отказался надеть маску. По информации инсайдера, который оказался свидетелем инцидента, артист мог использовать в качестве средства защиты надетую на шею бандану, однако делать этого не стал.

Американские СМИ сообщили, что Брюс Уиллис не пожелал надеть маску даже после того, как его начали уговаривать присутствующие клиенты. Инцидент произошел в аптеке Rite Aid. Сотрудник потребовал от артиста покинуть помещение. Скандал закончился тем, что ничего так и не купивший Уиллис ушел. Впрочем, чуть позже актер заявил, что был не прав. Он призвал американцев соблюдать меры предосторожности и всегда носить маски, которые защищают от коронавирусной инфекции.

К слову, Брюс Уиллис большую часть пандемии COVID–19 провел в изоляции. На карантине артист сидел с бывшей супругой Деми Мур и их совместными детьми. Нынешняя женна актера Эмма Хемминг провела это время в Лос-Анджелесе. Свое решение остаться в мегаполисе она пояснила необходимостью ухаживать за родственниками.