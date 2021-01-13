Названы признаки того, что человек переболел коронавирусом

13.01.2021, 14:36, Разное

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Врач из Великобритании Дэн Банстоун рассказал, как можно определить то, что человек уже перенес коронавирус. При этом в некоторых случаях люди даже не догадываются, что болели COVID-19.

Всем известно, что коронавирус может протекать в бессимптомной форме. По словам доктора Дэна Банстоуна, именно так инфекционное заболевание переносят порядка 20% людей. В то же время такая форма болезни не означает, что полностью отсутствуют какие-либо характерные признаки. Просто симптомы неправильно интерпретируются, а люди воспринимают их как обычное недомогание. Например, многие думают, что просто недостаточно отдыхают и плохо спят.

Вряд ли возможные симптомы коронавируса станут проявляться одинаково у каждого человека. Обычно все чувствуют усталость, сниженный физический тонус, боли в голове, дискомфорт в мышцах и суставах.

Тревожное чувство

У человека может появиться чувство, что с его здоровьем что-то не в порядке. Зачастую заражение COVID-19 некоторые ощущают интуитивно, поскольку очевидные симптомы отсутствуют. Многие вирусные заболевания могут провоцировать подобные ощущения в течение длительного периода времени. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае коронавирусной инфекции. Она провоцирует чувство чего-то «неправильного». Человеку трудно дать конкретное определение, но присутствует понимание, что в работе организма произошел сбой. Если ощущение сохраняется длительное время, то стоит отправиться на консультацию к врачу.

Тест на наличие антител

Британский врач заявил, что можно сдать тест на антитела, чтобы определить, перенес ли человек коронавирус. Однако это исследование не говорит, когда именно произошло заражение и насколько долго сохранится иммунитет.

Повторное заражение коронавирусом

Врач из Великобритании заявил, что пока отсутствуют очевидные доказательства того, что вырабатываемый после болезни иммунитет сохраняется долго. В медицинской практике есть случаи, когда люди второй раз получили положительный тест на COVID-19.

В связи с этим эксперт заявил, что после выздоровления нужно соблюдать все меры предосторожности: носить маску, обрабатывать руки антисептиком, придерживаться социальной дистанции. Сложно предположить, в какой форме будет протекать инфекция при повторном заражении.