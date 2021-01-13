Байден выдвинул кандидатуру Саманты Паэур на пост главы USAID

13.01.2021, 14:28, Новости дня

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Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Паэур на пост главы Агентства США по международному развитию (USAID).

«Сегодня избранный президент Джо Байден назвал представителя Саманту Пауэр кандидатом на пост главы Агентства США по международному развитию (USAID) и повысил позицию, что позволит стать и членом Совета национальной безопасности», – говорится в пресс-релизе, передает РИА «Новости».

Байден выразил уверенность, что в качестве главы USAID Пауэр сыграет важную роль в развитии всего человечества и продвижении интересов США.

Саманта Пауэр, известная своими антироссийскими высказываниями, покинула пост постпреда США при ООН в 2017 году после инаугурации президента Дональда Трампа. В прощальном выступлении она заявила, что РФ представляет главную угрозу для США, так как якобы нарушает установленный мировой порядок.

Агентство США по международному развитию было создано в 1961 году по инициативе президента Джона Кеннеди. Агентство USAID входит в структуру госдепартамента и является одним из главных механизмов по оказанию международной помощи в целях национальной безопасности и внешней политики США.