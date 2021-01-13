Около половины привившихся от коронавируса в Москве – люди старше 60 лет

13.01.2021, 14:08, Разное

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что доля пожилых горожан, прошедших вакцинацию, составляет 42%. Она напомнила, что люди старше 60 лет входят в группу риска – чаще всего они переносят коронавирус в тяжелой форме.

Многие граждане в возрасте опасаются, что прививка может быть опасна для их здоровья. Один из разработчиков вакцины “Спутник V”, профессор Александр Бутенко, поспешил успокоить их. “Люди старше 80 лет прививаются, и все проходит благополучно – без всяких реакций”, – сказал он.

Всем, кто переживает перед прививкой, специалист рекомендует сделать тест на выявление РНК. Если он окажется отрицательным, то можно смело идти на процедуру. Отметим, что с начала вакцинации 28 декабря никаких претензий со стороны пожилых людей не поступало.

“Препарат “Спутник V” прошел клинические испытания и доказал свою эффективность. Бояться нечего”, – подчеркнул в беседе с корреспондентом “Дни.ру” заместитель директора и заведующий

кафедрой иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского фармацевтического университета

Игорь Красильников.

По его словам, у привившихся от коронавируса антитела держатся намного дольше, чем у тех, кто переболел недавно. “Поэтому пенсионерам, которые находятся в группе риска, нужно прививаться в обязательном порядке”, – заключил Красильников.

Напомним, в Москве прививку от COVID-19 можно было сделать еще в начале декабря. Каждую неделю список категорий горожан, которые могут пройти вакцинацию, пополняется. С последней информацией можно ознакомиться на официальном сайте мэра столицы.

В городе работает 70 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. С 14 января их количество вырастет до 100. Пункты работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Записаться на прием можно на порталах mos.ru и emias.info, в приложениях “Госуслуги Москвы”, “ЕМИАС.ИНФО”, “Моя Москва”, а также по телефону или с помощью информационных киосков в поликлиниках.