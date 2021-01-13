 

Московские компании во время пандемии получили помощь на 35 млрд

13.01.2021, 14:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Предприниматели смогли сократить расходы благодаря действующей системе льгот и преференций. Важным дополнением стали пять пакетов мер поддержки на общую сумму около 90 миллиардов рублей, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В марте прошлого года власти столицы сделали ставку на диалог с бизнесом. Тогда в Москве запустили “горячую линию” для предпринимателей по вопросам, связанным с пандемией коронавируса. С ее помощью правительству удалось разработать эффективные меры поддержки бизнеса.

Еще весной власти города определили несколько главных направлений в работе. Среди них – снижение налоговой нагрузки, предоставление льготных кредитов, освобождение от платежей за имущество города, выплаты в форме грантов и различные отсрочки по сборам и налогам.

Отметим, что многие регионы страны уже последовали примеру Москвы. В 2021 году власти планируют не только сохранить действующие меры поддержки, но и дополнить их. В частности, продолжит существование программа “14 субсидий”, а льготное кредитование продлят до 1 июля.

Кроме того, Москва впервые более чем за десять лет появится на рынке заимствований. Из-за ущерба, нанесенного пандемией, на ближайшие три года власти города заложили более 600 миллиардов заимствований. Это должно помочь гражданам и бизнесу.

Меры поддержки в столице уже оценили эксперты со всего мира. Так, в Японии сравнили методы помощи бизнесу в Москве и Токио. Специалисты пришли к выводу, что столица не только справилась с серьезной проблемой, но и показала всем, как оперативно нужно вводить антикризисные меры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Мнение: Маски нужно носить независимо от желания человека

09.12 / Мнение: Диалог о Трампе

15.08 / Ученые сообщили о средствах гигиены, вызывающих рак, ожирение и бесплодие

28.07 / Мнение: Порошенко – верный солдат Януковича

10.08 / Мнение: Пустоватые карманы Российской Федерации…

29.12 / Мнение: И не стыдно вам, ТОВАРИЩИ?

22.08 / “Было мало артистов”: Михаил Муромов рассказал о похоронах Валентины Легкоступовой

03.11 / Ученые считают: человек произошел от грибов

08.12 / Мнение: Забавная тупость поколения “Пепси” и зумеров

24.07 / Официальные дистрибьюторы экспресс-тестов Lepu Medical против контрафакта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска