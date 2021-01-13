Московские компании во время пандемии получили помощь на 35 млрд

13.01.2021, 14:08, Разное

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Предприниматели смогли сократить расходы благодаря действующей системе льгот и преференций. Важным дополнением стали пять пакетов мер поддержки на общую сумму около 90 миллиардов рублей, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В марте прошлого года власти столицы сделали ставку на диалог с бизнесом. Тогда в Москве запустили “горячую линию” для предпринимателей по вопросам, связанным с пандемией коронавируса. С ее помощью правительству удалось разработать эффективные меры поддержки бизнеса.

Еще весной власти города определили несколько главных направлений в работе. Среди них – снижение налоговой нагрузки, предоставление льготных кредитов, освобождение от платежей за имущество города, выплаты в форме грантов и различные отсрочки по сборам и налогам.

Отметим, что многие регионы страны уже последовали примеру Москвы. В 2021 году власти планируют не только сохранить действующие меры поддержки, но и дополнить их. В частности, продолжит существование программа “14 субсидий”, а льготное кредитование продлят до 1 июля.

Кроме того, Москва впервые более чем за десять лет появится на рынке заимствований. Из-за ущерба, нанесенного пандемией, на ближайшие три года власти города заложили более 600 миллиардов заимствований. Это должно помочь гражданам и бизнесу.

Меры поддержки в столице уже оценили эксперты со всего мира. Так, в Японии сравнили методы помощи бизнесу в Москве и Токио. Специалисты пришли к выводу, что столица не только справилась с серьезной проблемой, но и показала всем, как оперативно нужно вводить антикризисные меры.