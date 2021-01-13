CNN – «им следовало быть умнее» — Колин Паэулл покинул Республиканскую партию из-за Трампа

13.01.2021, 13:50, Новости дня

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В интервью CNN экс-глава Госдепартамента США Колин Пауэлл признался, что после «спровоцированного Трампом» нападения на Капитолий он перестал ассоциировать себя с Республиканской партией. При этом политик раскритиковал её членов за то, что они продолжают поддерживать действующего президента.



Reuters

В интервью CNN экс-глава Госдепартамента США Колин Пауэлл признался, что после «спровоцированного Дональдом Трампом смертоносного штурма» Капитолия он больше не считает себя республиканцем. Он также раскритиковал партию за поддержку поведения президента.

«Именно поэтому я больше не могу называть себя одним из республиканцев. Я ни в чём не участвую прямо сейчас. Я просто гражданин, который голосовал за республиканцев, за демократов на протяжении всей карьеры. И прямо сейчас я просто слежу за своей страной и не связываю себя с партиями», — заявил политик.

Пауэлл долгое время был видной фигурой среди республиканцев. Он работал в нескольких администрациях и в какой-то момент считался потенциальным кандидатом в президенты. Его заявление подчёркивает продолжающееся отчуждение истеблишмента «старой доброй партии» от её современного курса, принятого при Трампе, считает телеканал.

Первый чернокожий госсекретарь и председатель Объединённого комитета начальников штабов давно критиковал действующего президента и голосовал за Джо Байдена на выборах 2020 года. В прошлом он уже укорял республиканцев за то, что они не осуждали Трампа и «поставили политические интересы выше интересов американцев».

«Им следовало быть умнее, но они были так увлечены своей политической репутацией, и никто из них не хотел идти на политический риск. Они не озвучивали правду, не критиковали его (Трампа. — ИноТВ) или не критиковали других», — заявил Пауэлл.

«А это то, что нам нужно. Нам нужны люди, которые будут говорить правду, которые помнят, что они здесь для наших сограждан. Они здесь для нашей страны, а не просто для того, чтобы быть переизбранными снова», — добавил он.

Демократы в палате представителей планируют принять резолюцию об импичменте, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25-й поправкой, чтобы отстранить Трампа от власти. По словам Пауэлла, он поддержал бы обвинительный приговор сената, если бы всё ещё был законодателем. «Я бы поступил так и в прошлый раз, если бы у меня была возможность», — заявил он, имея в виду попытку отстранить главу Белого дома после украинского скандала, поясняет CNN.