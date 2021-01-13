 

За три дня к Telegram присоединилось 25 млн пользователей. Их общее количество превысило 0,5 млрд

13.01.2021, 13:46, Новости дня
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В 2021 году количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн. Об этом создатель мессенджера Павел Дуров сообщил 12 января в своем Telegram-канале.

“За последние 72 часа к Telegram присоединилось 25 млн новых пользователей. Эти новые пользователи прибыли со всего мира – 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка. – “ГОРДОН”), – написал он.

Дуров отметил, что это очень большой прирост пользователей по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 млн новых.

Всплеск новых пользователей Telegram частично связан с обновлением политики конфиденциальность мессенджера WhatsApp, который с 8 февраля начнет делиться рядом данных пользователей с Facebook. Дуров предупреждал, что такие действия приведут к оттоку пользователей, и так и случилось – юзеры WhatsApp начали массово переходить в Telegram и Signal.

Кроме того, в Telegram стали массово переходить сторонники американского президента Дональда Трампа, писал The Telegraph. Это случилось после блокировки аккаунта Трампа в Twitter, а также удаления из App Store и Google Play соцсети Parler, которой пользовались его сторонники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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