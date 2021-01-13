 

Президент Армении Саркисян госпитализирован в Лондоне. У него двусторонняя пневмония

13.01.2021, 13:46, Новости дня
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Президент Армении Саркисян госпитализирован в Лондоне, он заболел коронавирусом после успешно проведенной 3 января операции на ноге. Врачи диагностировали у Саркисяна двустороннюю пневмонию, говорится в сообщении на сайте президента Армении.   

“Саркисян, заразившийся коронавирусом и лечившийся в домашних условиях, переведен в больницу. Болезнь протекает в тяжелой форме, с присущими заболеванию характерными симптомами, в том числе высокой температурой и двусторонней пневмонией“, – отмечает сайт президента.

Президент Армении Армен Саркисян заболел COVID-19, когда встречал Новый год в Лондоне с семьей. 3 января Саркисян успешно перенес операцию на ноге, после этого у 67-летнего главы государства появились симптомы коронавируса. Тест на COVID-19 оказался положительным. До госпитализации Саркисян находился в изоляции и лечился в домашних условиях.

По информации издания “Коммерсантъ“ COVID-19 болеет также 66-летняя жена Саркисяна – Нуне.

Летом COVID-19 переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян. Премьер предполагал, что мог заразиться коронавирусом во время переговоров.

По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, на 11.00 13 января коронавирус в Армении подтвердили у 163 128 человек, 2951 умер, 151 246 пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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