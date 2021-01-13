Анна Хилькевич удивила поклонников своей чрезмерной худобой

13.01.2021, 13:42, Разное

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В своем микроблоге Instagram Анна Хилькевич пояснила фолловерам о том, как она относится к просьбе сфотографироваться с поклонниками. Однако многие обратили внимание не на рассуждения актрисы, а на ее чрезмерную худобу.

На фотографии 34-летняя артистка позировала в кофейне в черных водолазке и велосипедных шортах, красных колготах и высоких сапогах. Центральным элементом образа стал массивный пояс от известного бренда Valentino. Некоторые пользователи отметили, что на этом снимке пряжка от ремня шире талии Анны Хилькевич. Актрисе посоветовали немного набрать вес, так как она пугает своей худобой.

По словам знаменитости, она любит, когда поклонники просят с ней сфотографироваться. Звезда «Универа» пояснила о первой фотографии с фанатом. Она стояла в очереди в местном магазине, а мальчик узнал ее, так как видел в рекламе мятных конфет. На тот момент ей было всего 16 лет и «сердце затрепетало от эгоцентризма и восторга». Позже настал период, когда Анна Хилькевич все чаще стала отказывать поклонникам в фото, как и многие знаменитые коллеги. Но вскоре поменяла свое мнение и начала с удовольствием делать снимки.

Анна Хилькевич постаралась объяснить, почему многие звезды не соглашаются на селфи с фанатами. Во-первых, они много работают перед камерой, поэтому вне рабочего процесса нет желания вновь позировать. Во-вторых, есть такое понятие, как «эффект самозванца». В какой-то момент актриса даже не понимала, как реагировать на подобные просьбы и как себя вести. Ей пришлось проделать серьезную внутреннюю работу, чтобы поменять отношение к ситуации.

По словам актрисы, фото с кумиром – это своеобразная благодарность за внимание к его персоне или к проекту. Она считает, что, если бы не было поклонников, то не было бы и артистов. Единственное пожелание звезды «Универа» заключается в том, чтобы фанаты проявляли тактичность и выбирали подходящее время для совместного снимка. Она призналась, что когда-то такой нелепый случай с ней произошел в раздевалке спортивного зала.