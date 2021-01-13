 

У людей с низким уровнем физической активности риск развития псориаза выше на 35%

13.01.2021, 13:42, Разное
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Ученые из Швейцарии, которые представляют Гетеборгский университет, в процессе масштабного исследования проанализировали связь между низкой физической активность и риском развития такой болезни как псориаз. Оказалось, что занятия спортом снижают вероятность этого недуга у молодого поколения на 35%.
Исследователи изучили информацию о более 1,2 миллионах мужчин, которые были призваны на службу в вооруженных силах Швеции с 1968 по 2005 годы включительно. Участникам эксперимента предложили пройти одинаковый тест на велотренажере. После этого исследователи сопоставили полученные результаты с регистром пациентов, которые страдали от псориаза. Болезнь была у 23 тысяч призывников, возраст которых колебался от 37 до 51 года. Специалисты выяснили, что риск развития псориатического артрита был на 35% выше у молодых людей, которые не имели достаточной физической подготовки.

Псориаз развивался у призывников, которые не занимались спортом, в 2,5% случаев. При этом, военнослужащие с хорошими физическими результатами показали результат на 0,8% меньше.



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