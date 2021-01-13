 

Мнение: СССР в соцсетях

13.01.2021, 13:30, Разное
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YouTube не остался в стороне от общего дела и вслед за Twitter, Facebook и Instagram тоже заблокировал канала Дональда Трампа. Из-за риска подстрекательства к насилию….

Полностью согласен с Юлией Латыниной, которая написала:  «Иранский аятолла Хаменеи постит, что холокоста не было. Китайский чиновник Ли Ян Жао постит, что COVID сделали в США. Член редакционного совета The New York Times постит о том, что ей нравится мучить белых стариков. Спикер Конгресса Нэнси Пелоси постит твиты, в которых называет полицейских, пытающихся остановить погромы в Портленде, «штурмовиками», которые должны быть «остановлены». Избранный вице-президент Камала Харрис призывает собирать деньги в залог за людей, которые громили Миннеаполис. Трамп постит о том, как у него украли выборы.   Каждый сходит с ума по-своему, и это есть свобода слова. Свобода слова — это не свобода слова только для правильных мнений… Свободу слова только для правильных мнений мы видели уже в Советском Союзе».
Отсюда

Самое печальное в истории блокировки страниц Трампа в социальных сетей – это то, что теперь и в России вполне могут начать блокировать неугодных пользователей, оправдывая эти блокировки тем, что у нас теперь, «как в США». Внешне это, конечно, будет выглядеть «как в США», но на самом-то деле это будет самый настоящий Советский Союз в соцсетях, где не останется места для иных мнений, кроме правильных, одобренных «партией и правительством».

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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