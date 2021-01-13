 

Россияне заявили об удовлетворенности качеством жизни

13.01.2021, 13:30, Новости дня
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 47% россиян устраивает или «по большей части устраивает» их жизнь.

Согласно материалам исследования, опубликованным на сайте ВЦИОМ, четверть респондентов (25%) отметили, что они отчасти удовлетворены, а отчасти не удовлетворены своей жизнью.

Порядка 26% заявили, что совершенно не довольны или же по большей части не довольны жизнью. При этом индекс удовлетворенности жизнью составил 46 пунктов, что на шесть пунктов ниже, чем в декабре 2019 года.

Указывается, что мнения россиян о ситуации, сложившейся в стране в конце 2020 года, разделились: 47% опрошенных считают ее хорошей, в то время как 48% – плохой.

Таким образом, индекс социальных оценок ситуации в России, который рассчитывается как разность между ответами «очень хорошая», «хорошая», «скорее хорошая» и «очень плохая», «плохая», «скорее плохая», составил один пункт.

45% россиян оценили экономическую ситуацию в стране как среднюю, 15% – хорошую, а 26% – плохую. Индекс оценок экономической ситуации, который рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок, составил 24 пункта, что на два пункта выше, чем в ноябре 2020 года, и на 17 пунктов выше майского значения, самого низкого за весь год.

«Нет никаких сомнений в том, что резкие скачки индекса социальных оценок и оценок экономической ситуации, случившиеся в 2020 году, вызваны пандемией. Этот глобальный фактор является комплексным – на оценку ситуации в разные периоды оказывали неодинаковое влияние как страхи и тревоги, вызванные угрозой жизни и здоровью, так и изменение привычного уклада жизни и уровня доходов, смена жизненных приоритетов граждан, источников информационного потребления», – приводятся слова директора по стратегическому развитию ВЦИОМ Степана Львова.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 декабря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее были названы города РФ с самым высоким качеством жизни в 2020 году.



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