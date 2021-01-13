В Госдуме предложили запретить вегетарианские кафе

13.01.2021, 13:31, Разное

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Председатель Комитета по охране здоровья Государственной думы Дмитрий Морозов выступил с инициативой ограничить деятельность вегетарианских кафе на территории России.

– Учёными давно доказано, что вегетарианство очень пагубно влияет на здоровье, особенно на подростков. В Советском Союзе не было ни одного вегетарианского кафе, граждане каждый день потребляли мясо и все были здоровы. Ведь мясо – это столь необходимые животные белки и аминокислоты. Сейчас же идёт целенаправленная пропаганда вегетарианства, особенно среди молодёжи. Нашим детям внушают, что быть веганом – это правильно, это путь к успеху. Но полное отсутствие в рационе мяса наносит непоправимый вред растущему организму. В этой связи я предлагаю законодательно запретить деятельность всех вегетарианских кафе в России. У нас свободная страна и на кухни граждан никто лезть не будет – хочешь, пей водку, хочешь, кури сигареты, а хочешь, откажись от мяса, но в общепите этого быть не должно, – отметил Морозов.

В настоящий момент завершается подготовка соответствующего законопроекта и он может быть вынесен на голосование парламента уже в марте текущего года.

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