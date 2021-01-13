 

Экономист Калугин рассказал о возможном снижении пенсий в России – дальше ситуация будет ухудшаться

13.01.2021, 13:14, Разное
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С 1 января 2021 года пенсии были проиндексированы на 6,3%. Таким образом, размер выплаты для неработающих пенсионеров составит, в среднем – 17 443 рубля.

Но экономист Виталий Калугин считает, что россиянам не стоит привыкать к ежегодной традиции повышения пенсий. По словам специалиста, в 2022 году бюджета на дополнительную индексацию может не хватить. Эксперт ожидает, что принимаемые сейчас законы, направленные на развитие пенсионной системы, не будут исполняться после выборов в Государственную Думу.

Калугин полагает, что со следующего года Россия вернётся к системе пенсионных баллов, из-за чего повышения пенсий может не произойти. Экономист уверен, что в лучшем случае выплаты останутся на прежнем уровне, а в худшем – вовсе будут снижаться.

“Пенсионный фонд уже сейчас дырявый, дальше ситуация будет ухудшаться”, – заявил Виталий Калугин в интервью Ura.ru.

Ему возразил экономист и политолог Никита Масленников, который считает, что россияне защищены от снижения выплат в 2022 году. Однако эксперт считает, что пенсионную систему все равно нужно реформировать. Прежде всего, следует изменить механизм работы пенсионных баллов.



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