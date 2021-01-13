Израиль отверг обвинения правозащитников в апартеиде

13.01.2021, 12:56, Новости дня

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Израильская правозащитная организация «Бецель» признала государство «апартеидным режимом», где ущемляются права нееврейского населения на захваченных территориях, пишет The Guardian. В ответ пресс-секретарь посольства Израиля в Лондоне опроверг «ложные утверждения», которые являются «инструментом пропаганды» и не отражают реальное положение дел в стране.



Reuters

Власти Израиля не согласны с мнением правозащитной организации «Бецель» о том, что страна является не демократией, а «апартеидным режимом», который навязывает еврейское превосходство на всей подконтрольной ей территории, пишет The Guardian. Издание напоминает, что захваченные зоны включают Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, а также сектор Газа, где израильские войска оставались до 2005 года.

Как считает израильская организация, занимающаяся сбором информации о нарушении прав человека, в основе многих израильских законов лежит один основополагающий принцип: «продвижение и закрепление превосходства одной группы — евреев — над другой — палестинцами». «Бецелем» не согласен с господствующей точкой зрения, что в стране существует две отдельные системы норм: демократия на суверенной территории и военный контроль над захваченными территориями Палестины, который существует уже полвека. «Израиль — это не демократия с временно присоединёнными оккупационными территориями, — считает генеральный директор правозащитной группы «Хагай Эль-Ад». — Это единый режим между рекой Иордан и Средиземным морем, и мы должны видеть картину целиком — какой она является: апартеидом».

Британская газета рассказывает, что такое изменение восприятия в сторону апартеида — часть движения активистов, которое активизировалось после угроз Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан (в нём видят доказательство постоянной оккупации) и недавних законов, закрепляющих дополнительные политические права израильтян в обход арабов. Летом другая правозащитная организация Израиля «Еш Дин» заявляла об апартеиде на Западном берегу, однако «Бецелем» пошёл дальше: согласно его заявлению, эта система распространяется на всю территорию страны, предоставляя все права евреям.

В докладе правозащитников палестинцев делят на четыре уровня по предоставляемым правам в зависимости от места проживания. Так, на самом низком уровне расположены 2 миллионов палестинцев в крайне бедном секторе Газа. Им управляет группировка ХАМАС, которую Израиль блокирует и обеспечивает тем самым «эффективный контроль». Далее следуют 2,7 миллионов палестинцев с Западного берега реки Иордан, которые живут в «дюжине изолированных анклавов под жёстким военным законом и без политических прав».

Несмотря на соглашение об ограниченном самоуправлении, Палестинская национальная администрация до сих пор подчиняется Израилю. Далее идут около 350 тыс. палестинцев Восточного Иерусалима: Израиль предложил им граждаство, однако многие из принципа отказались, а те, кто решил попробовать, часто получали отказ. Наконец, на высшем уровне находятся палестинские граждане Израиля, или арабо-израильтяне, которые составляют пятую часть всех граждан Израиля. Однако, как считает «Бецелем», они лишены многих прав, доступных евреям.

Пресс-секретарь израильского посольства в Лондоне Охад Земет назвал доклад правозащитной организации «инструментом пропаганды». По его словам, Израиль опровергает «ложные утверждения», потому что они «опираются не на реальность, а на искажённую идеологическую точку зрения». Дипломат также подчеркнул, что все граждане Израиля имеют полные права, а арабы «представлены во всех ветвях власти: парламенте Израиля, судах (включая верховный суд), госслужбе и даже дипломатических миссиях, где они представляют страну по всему миру», пишет The Guardian.