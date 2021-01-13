 

«Добро пожаловать в брексит» – в ЕС изымают еду у приезжающих из Британии водителей

13.01.2021, 12:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Голландские таможенники начали конфисковать продукты питания у автомобилистов, которые приезжают в Нидерланды из Соединённого Королевства. Причина — вступившие после брексита правила, которые запрещают ввоз мяса и молочных изделий для личного пользования на территорию ЕС, пишет The Guardian.

По голландскому телевидению был показан сюжет, в котором сотрудники таможни конфискуют бутерброды с ветчиной у водителей, прибывающих на пароме из Великобритании. Продукты конфисковались в соответствии с вступившими после брексита правилами, запрещающими ввоз мяса и молочных изделий для личного пользования в Европейский союз, пишет The Guardian.

По словам издания, в ролике показан разговор таможенников, одетых в светоотражающие куртки, с «ошарашенными» автомобилистами на паромном терминале Хук-оф-Холланд. Они объясняют водителям, что после выхода Соединённого Королевства из ЕС им «больше не разрешается ввозить в Европу определённые продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобные вещи».

Один из поражённых новостью автомобилистов с несколькими завёрнутыми в фольгу бутербродами поинтересовался, может ли он сдать мясо, но оставить хлеб. «Нет, всё будет конфисковано. Добро пожаловать в брексит, сэр, мне очень жаль», — ответил таможенник.

Голландская таможня также разместила фотографии продуктов питания, от хлопьев для завтрака до апельсинов, конфискованных властями на паромном терминале. Они сопровождаются текстом: «С 1 января вы просто больше не можете привозить еду из Великобритании».

«Так что готовьтесь к поездке в Нидерланды из Великобритании и распространяйте информацию. Так мы предотвращаем порчу продовольствия и вместе обеспечиваем ускоренное прохождение контроля», — добавляет служба.

Запрет вступил в силу с началом нового года, когда завершился переходный период брексита. Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов (DEFRA) Соединённого Королевства заявил, что путешествующие должны «использовать, потреблять или утилизировать» запрещённые предметы на границе или до её пересечения.

«С 1 января 2021 года вы не сможете ввозить ПЖП (продукты животного происхождения), например, содержащие мясо или молочные изделия (например, сэндвич с ветчиной и сыром), в ЕС», — говорится в руководстве DEFRA для водителей грузового транспорта и автобусов.

Европейская комиссия объясняет необходимость запрета тем, что мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие такие болезни, как ящур или свиная чума. Всё это «создаёт реальную угрозу здоровью животных по всему союзу», подчёркивают брюссельские чиновники.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Мишустин утвердил состав рабочей группы по урегулированию цен

06.11 / Видео: Президент Байден: хорошо или плохо для России?

21.09 / Гейтс заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году

12.01 / За Рождество Великобритания «расплатится жизнями» – смертность от коронавируса ставит рекорды, а помочь ещё живым некому

04.12 / МИД Турции объяснил задержание российских журналистов в Стамбуле

02.10 / Пашинян обвинил Турцию в переброске тысячи наемников в Карабах из Сирии

24.06 / Президенту Косово и его окружению в Гааге выдвинули обвинение в 100 убийствах

23.09 / Адвокат опроверг сообщения о признании Тесака в убийствах

12.01 / Во Львове мужчина стрелял в охранника “Рождественской ярмарки” – полиция

03.07 / Ясько: В Верховной Раде одобрили документ о приоритетах межпарламентского сотрудничества на 2020 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска