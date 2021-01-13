Обозреватель Le Temps: Скажем Трампу спасибо – он не так страшен, как мог бы быть

13.01.2021, 12:56, Новости дня

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Подтолкнув своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе, Дональд Трамп чётко показал, что полностью отвергает демократию, — однако взять верх ему помешали многочисленные личные недостатки, убеждён колумнист Le Temps Марк Альгёвер. По мысли журналиста, уходящего президента США нужно поблагодарить за то, что он преподал всем урок о важности демократических ценностей, но не наломал при этом дров — а вот «следующий», более искусный Трамп может оказаться гораздо опаснее.



Reuters

Мысль о том, что Дональда Трампа нужно за что-то благодарить, может кому-то показаться странной — ведь на прошлой неделе американский президент всё-таки «довёл свою страну до трагедии исторических масштабов», пишет обозреватель швейцарской Le Temps Марк Альгёвер. Однако, как подчёркивает журналист, даже если последние десять дней срока полномочий американского лидера окажутся ещё более хаотичными, пора осознать: с Трампом всем «крупно повезло».

По мнению Альгёвера, события в Вашингтоне на минувшей неделе на самом деле назревали ещё с самого начала президентства Трампа. «Делая одно радикальное заявление за другим, он навязывал обществу противную ему идеологию. Каждый раз, как он пересекал в своей низости очередную черту, казалось само собой разумеющимся, что на этом он остановится, — и каждый раз он заходил ещё дальше. И этот бесконечный поток заявлений порой производил эффект анестетика», — поясняет обозреватель Le Temps.

Так было вплоть до 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа пошли на штурм «самого сердца демократии», продолжает автор. «Некоторые из них планировали тут же на месте повесить вице-президента Майка Пенса и чиновников-демократов, — напоминает он. — Настоящий облик того, что разжигал нынешний президент, явился миру под флагом американской Конфедерации и облачённый в футболки с неонацистскими слоганами».

По мысли обозревателя Le Temps, из-за подобной «гнусности» теперь «всё нужно называть своими именами». «Люди, которые пошли на штурм Капитолия, живут не в «параллельной реальности», а в кошмарном продукте своего воображения, — поясняет журналист. — На выборах, против результатов которых они выступают, не было никаких фальсификаций, и уж тем более не в пользу сатанистов-педофилов. Эти мужчины и женщины не являются «альернативными правыми» и не представляют электорат, восприимчивый к «популистской» риторике. Они — из того же теста, что и фашисты».

Как пишет Альгёвер, многие публицисты, удручённые тем, что они не смогли предсказать победу Трампа в 2016 году, приложили немало усилий к тому, чтобы вычислить её причины, — и такая работа очень важна, но её уже недостаточно, ведь «риск теперь слишком велик». «Вашингтонские путчисты воплотили в себе коллективное помешательство. Разъяснения по поводу того, почему они так поступают, больше не могут служить им оправданием», — констатирует он.

«Так за что же тогда нужно говорить спасибо Дональду Трампу? А за то, что он нам показал, что мы можем потерять, если к власти приходит авторитарный лидер, — убеждён автор. — А ещё за то, что, сделав это, он не изменил себе и остался всё тем же переменчивым и бестолковым нарциссом. Такого человека американские государственные институты выдержали. А вот следующий Трамп, придя к власти, может оказаться более искусным и последовательным лидером».

Урок США тем более ценен для отдельных европейских государств, что их властные структуры гораздо более хрупки, предупреждает обозреватель Le Temps. «По обе стороны Атлантики необходимо как можно скорее вновь без всяких компромиссов укрепить демократический фундамент наших обществ, учтя при этом, какие страдания толкают людей на бесчинства, вернув доверие неопределившихся, разочаровавшихся и циников, а остальных — спровадив подальше. И начать нужно с господина Трампа», — подытоживает журналист.