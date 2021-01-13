СБУ прекратила расследование возможной госизмены Кучмы и Ермака – Вятрович

13.01.2021, 12:52, Новости дня

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Главное следственное управление Службы безопасности Украины закрыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены бывшим главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом сообщил народный депутат фракции “Европейская солидарность” Владимир Вятрович 12 января в Facebook.

Нардеп опубликовал соответствующее постановление СБУ от 29 декабря прошлого года. В нем сказано, что во время досудебного расследования не было получено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о государственной измене.

“Действия представителей украинской делегации в ТКГ 11 марта 2020 года не могут трактоваться как содействие иностранному государству в подрывной деятельности против Украины, поскольку это было согласование текущего документа, в котором зафиксировали результаты переговоров по ряду вопросов”, – сказано в тексте документа.

Непосредственно уголовное преступление отсутствует в данном уголовном производстве, утверждают в СБУ.

“Уголовное производство закрыто”, – заявили в СБУ.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10218755763664684

Вятрович ранее обратился в Шевченковский райсуд Киева, который частично удовлетворил его жалобу на бездеятельность СБУ и обязал службу не позднее чем через 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможной госизмене Кучмы и Ермака.

Речь идет о встрече ТКГ в Минске 11 марта 2020 года. На ней при участии Ермака и Кучмы, а также заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье и создания так называемого консультативного совета.

В состав “совета” должны были входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины и по 10 – от ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. РФ и боевики “ДНР” и “ЛНР” заявили о “площадке для прямого диалога” между “сторонами конфликта”. Они расценили создание этого органа “как позитивный импульс для прямого взаимодействия сторон конфликта”.

13 марта прошлого года издание ZN.UA опубликовало протокол о намерении создать совет. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа “фиксирует субъектность ОРДЛО”, а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В тот же день Вятрович заявил, что в действиях Ермака и Кучмы (его подпись стоит под протоколом) усматриваются признаки госизмены. Депутат подал заявления по факту возможного совершения преступления в СБУ, ГБР и НАБУ.

После критики идеи создания совета в СМИ и соцсетях глава Офиса президента заверил, что это не шаг к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, “которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы”.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание консультативного совета не является “зрадою” и может принести пользу Украине. Он добавил, что к мирному процессу со стороны ОРДЛО будут привлекаться только “представители гражданского общества”, а также внутренне перемещенные лица, которые живут на подконтрольной украинскому правительству территории.

31 марта Ермак заявил, что нынешнее руководство государства никогда не будет вести переговоры с боевиками “ДНР” и “ЛНР”.

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