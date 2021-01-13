73-летний Алибасов усомнился в своем отцовстве и заставил мать будущего ребенка пройти ДНК-тест
13.01.2021, 12:52,
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73-летний российский продюсер и шоумен Бари Алибасов сомневается, что является отцом будущего ребенка своей 32-летней помощницы Виктории Полторацкой, которая находится на 13-й неделе беременности. Об этом он заявил 11 января в эфире российского “Первого канала” в шоу “На самом деле”.
“Этого не может быть по многим причинам”, – сообщил он, согласившись на проведение экспертизы по установлению отцовства.
В свою очередь Полторацкая заявила, что планирует родить не одного ребенка от Алибасова, а нескольких, и надеется на то, что шоумен их признает.
“Он мужчина состоятельный, и учитывая, что у нас большая разница в возрасте, считаю нормально требовать для своих детей хорошего будущего. Требую официального признания детей, чтобы он впоследствии оставил им свое имущество”, – заявила Полторацкая во время шоу.
Попытка установить отцовство Алибасова с помощью ДНК-экспертизы не удалась. По словам эксперта Тимура Еремеева, образцы, предоставленные Полторацкой для установления отцовства, были некорректными.
22 ноября 2020 года Алибасов заявил, что Полторацкая беременна, а он вскоре станет отцом.
24 декабря стало известно, что он развелся с 82-летней женой – актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Расторжение брака произошло по инициативе актрисы.
Поводом для развода стали “вызывающие” публикации на странице Алибасова в Instagram с участием Полторацкой.
Спустя неделю после развода Алибасова доставили в клинику – сообщалось, что он упал с лестницы и не мог самостоятельно открыть дверь медикам, которые приехали на вызов. Чтобы врачи могли оказать помощь пациенту, правоохранителям пришлось вскрывать дверь в его квартиру.
На следующий день после госпитализации Алибасова выписали домой, порекомендовав соблюдать диету.
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