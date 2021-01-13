Известная футболистка заявила о помолвке со своей возлюбленной
13.01.2021, 12:52,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
34-летняя бразильская футболистка Марта объявила о помолвке со своей одноклубницей, 30-летней американской футболисткой Тони Прессли, обнародовав в Instagram романтичные совместные снимки.
“Это новая глава в истории, которую мы пишем вместе”, – подписала она публикацию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ее избранница разместила эти же фотографии у себя в микроблоге.
“Да”, – написала она в публикации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Марта (полное имя – Марта Виейра да Силва) и Прессли с 2018 года вместе играют за женскую футбольную команду Orlando Pride (Флорида).
О личных отношениях футболисток стало известно в августе 2019 года.
Марта является шестикратной обладательницей звания “Лучшая футболистка года” и рекордсменкой по количеству забитых мячей в финальных играх чемпионата мира.
Прессли в 2019 году перенесла операцию, связанную с раком груди.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет