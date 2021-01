YouTube на неделю заблокировал канал Трампа

13.01.2021, 12:52, Новости дня

Видеохостинг YouTube решил на неделю заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говоритсяв заявлении специального аккаунта YouTube в Twitter под названием YouTubeInsider, в котором видеосервис публикует информацию для СМИ.

На данный момент канал Трампа на YouTube под названием Donald J Trump открыт, на него подписаны 2,78 млн пользователей.

“После проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа за нарушение нашей политики. Канал получил первое предупреждение и временный запрет на семь дней загружать новый контент”, – сказано в тексте.

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021

YouTube отключил на неопределенное время комментарии на канале Трампа из-за беспокойства пропаганды насилия.

2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021

Администрация YouTube сообщила, что эти действия являются предупреждением для аккаунта Трампа. Однако это может привести к тому, что он будет навсегда заблокирован на платформе, если еще два раза нарушит ее правила.

4. Channels that receive a strike are temporarily suspended from posting or live streaming. Channels that receive three strikes in the same 90-day period will be permanently removed from YouTube. We apply our policies and penalties consistently, regardless of who uploads it.

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 7, 2021

Представители YouTube не уточнили, в связи с каким именно сюжетом приняли такое решение. В комментарии CNN Business они отметили, что недавнее видео на канале Трампа вызвало насилие. Это видео удалили. После недельного перерыва видеохостинг пересмотрит это решение.

6 января Трамп призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса США, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства. В итоге протестующие ворвались в здание и сорвали заседание.

Следом за этим Трамп опубликовал в Twitter видео с призывом к своим сторонникам разойтись по домам, но продолжал повторять, что “выборы были украдены”, – в итоге его аккаунт заморозили на 12 часов.

В Twitter президента США призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае если он этого не сделает, его аккаунт обещали удалить навсегда. Видимо, Трамп выполнил требование, поскольку 8 января он опубликовал несколько сообщений. В первом из них он пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Конгрессе США.

Во втором твите он обращался к своим избирателям.

“75 млн великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [за лозунги] “Америка прежде всего” и “Сделаем Америку снова великой”, еще долго будут иметь гигантский голос. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!” – написал Трамп.

В третьем твите он сообщил, что не придет на церемонию инаугурации 46-го президента США Байдена.

В компании Twitter посчитали, что два последних сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию, и 8 января приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек.

После бана Трампа акции компании Twitter начали резко падать в цене.

Страницы президента США были заблокированы на 24 часа в соцсетях Facebook и Instagram. В течение суток он не мог ничего распространять в своих аккаунтах. Основатель социальной сети Марк Цукерберг сообщил, что блокировку аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram продлят.

